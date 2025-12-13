Exor cda respinge all’unanimità proposta Tether di acquisizione Juventus

Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha respinto all’unanimità una proposta di Tether Investments per l’acquisizione della Juventus Football Club, proprietà di Exor. L’azienda ha comunicato ufficialmente questa decisione, confermando la propria posizione rispetto alla proposta non richiesta avanzata dal fondo di investimento.

Exor annuncia che il “proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l’acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor”. Exor in una nota “ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador “. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Exor, cda respinge all’unanimità proposta Tether di acquisizione Juventus - Exor annuncia che il "proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per ... lapresse.it

