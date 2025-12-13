Ex Simbianca la Consulta Cento-Penzale | Arpae fornisca i dati

La Consulta Civica Cento-Penzale esprime preoccupazioni sul progetto ex Sim Bianca, evidenziando la trasformazione urbanistica prevista, che include circa 170 nuovi appartamenti. In un comunicato firmato dal presidente Lucio Russo, si richiede ad Arpae di fornire dati aggiornati e si sottolineano criticità legate alla portata e all'impatto dell’intervento sull’area.

Precisando come il " progetto ex Sim Bianca " preveda anche "circa 170 nuovi appartamenti, configurando una trasformazione urbanistica residenziale massiva e non un semplice intervento di riqualificazione urbana verde", la Consulta Civica Cento-Penzale affida a un comunicato firmato dal presidente Lucio Russo alcuni pareri critici sull’azione nell’area. "A oggi – recita –, Arpae non ha risposto alla richiesta formale di accesso agli atti trasmessa via Pec il 21 novembre, con la quale la Consulta ha chiesto documentazione completa, analitica e aggiornata sulla bonifica del sito. Le valutazioni ambientali negli atti si basano su analisi risalenti nel tempo (2011-2017), senza che risultino verifiche aggiornate, nonostante il cambio di destinazione a uso residenziale; le risposte fornite finora si limitano a formulazioni generiche, senza pubblicazione di dati analitici. Ilrestodelcarlino.it

