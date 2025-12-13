Ex Ilva due offerte sul tavolo ma vincerà chi salva il lavoro

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha presentato un’offerta per il rilancio dell’ex Ilva. La gara per il futuro dello stabilimento vede ora due contendenti, con la sfida che si concentra sulla capacità di garantire i posti di lavoro e il rilancio dell’azienda. La decisione finale sarà determinata da chi riuscirà a coniugare sostenibilità e fattibilità economica.

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha ri-presentato un'offerta per il salvataggio dell'ex Ilva. I commissari straordinari procederanno ora all'esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. Ma difficilmente potrà essere battuta l'offerta salva-occupazione annunciata giovedì dallo stesso Michael Flacks, patron del primo fondo Usa. Se infatti i parametri chiave da valutare sono anche gli investimenti e la quota che rimarrà in capo allo Stato, 8.500 dipendenti in forze è una condizione che nessuno si aspettava e che metterebbe d'accordo tutti: i sindacati, in primis; gli enti locali che devono salvare la faccia dopo gli stop and go degli ultimi mesi che hanno ampiamente complicato il quadro delle trattative; e lo Stato che non dovrà così pagare cassa integrazione a pioggia per chissà quanti anni, o studiare complessi piani di ricollocamento. Ilgiornale.it

