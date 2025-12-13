Ex Ilva due offerte sul tavolo ma vincerà chi salva il lavoro

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha presentato un’offerta per il rilancio dell’ex Ilva. La gara per il futuro dello stabilimento vede ora due contendenti, con la sfida che si concentra sulla capacità di garantire i posti di lavoro e il rilancio dell’azienda. La decisione finale sarà determinata da chi riuscirà a coniugare sostenibilità e fattibilità economica.

Dopo Flacks Group, anche Bedrock Industries ha ri-presentato un'offerta per il salvataggio dell'ex Ilva. I commissari straordinari procederanno ora all'esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti del bando. Ma difficilmente potrà essere battuta l'offerta salva-occupazione annunciata giovedì dallo stesso Michael Flacks, patron del primo fondo Usa. Se infatti i parametri chiave da valutare sono anche gli investimenti e la quota che rimarrà in capo allo Stato, 8.500 dipendenti in forze è una condizione che nessuno si aspettava e che metterebbe d'accordo tutti: i sindacati, in primis; gli enti locali che devono salvare la faccia dopo gli stop and go degli ultimi mesi che hanno ampiamente complicato il quadro delle trattative; e lo Stato che non dovrà così pagare cassa integrazione a pioggia per chissà quanti anni, o studiare complessi piani di ricollocamento. Ilgiornale.it Ex Ilva, due offerte sul tavolo ma vincerà chi salva il lavoro - Flacks vuole lo Stato al 40% e si gioca tutto garantendo 8. ilgiornale.it

Ex Ilva, l’offerta da 1 euro di Flacks e quella di Bedrock sul tavolo dei commissari - Ex Ilva, l'offerta da 1 euro di Flacks (che promette di non licenziare) e quella di Bedrock sono sul tavolo dei commissari. fortuneita.com

Ex Ilva, due offerte da 1 euro, Bedrock punta a 5mila occupati, Flacks a 5 mld € di investimenti e 8.500 posti di lavoro, ma lo Stato dentro al 40% x.com

Studio 100. . Ex Ilva: due offerte sul tavolo, lo Stato conferma: "Pronti a Entrare" Ex Ilva. I fondi Americani, Bedrock e Flacks Group, hanno presentato le loro offerte. I commissari straordinari analizzeranno i piani industriali e finanziari, mentre la gara resta apert - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - Ex Ilva, due offerte sul tavolo ma vincerà chi salva il lavoro

Ex Ilva: due offerte sul tavolo, lo Stato conferma: Pronti a Entrare

Video Ex Ilva: due offerte sul tavolo, lo Stato conferma: Pronti a Entrare Video Ex Ilva: due offerte sul tavolo, lo Stato conferma: Pronti a Entrare