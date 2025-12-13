EX GIOCATORE Dalla Sampdoria alla laurea in legge

Umberto Calcagno, ex calciatore e attuale presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha una carriera che unisce sport e studio. Dopo aver indossato la maglia della Sampdoria, ha conseguito la laurea in legge e ricopre ruoli di rilievo nel calcio italiano, tra cui quello di consigliere e vicepresidente vicario della Figc.

Umberto Calcagno, 55 anni, è presidente dell'Associazione Italiana Calciatori dal 2020 e, dal 2021, consigliere e vicepresidente vicario della Figc. Da calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha collezionato 2 presenze nella squadra che vinse lo scudetto nella stagione 1990-91 e, in seguito, ha costruito la propria carriera tra C1 e C2. Laureatosi in giurisprudenza prima di appendere le scarpe al chiodo, ha intrapreso la professione di avvocato, collaborando, in questo ruolo, con l'Aic.

