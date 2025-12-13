Ex Giano verso proroga della cassa
Trentuno dipendenti dell'ex Giano di Fabriano, azienda del gruppo Fedrigoni nel settore delle carte per ufficio, sono in attesa di una possibile proroga della cassa integrazione. La società, chiusa a ottobre 2024 con 173 esuberi, si trova ora di fronte a decisioni cruciali per il futuro dei lavoratori e della loro ricollocazione.
In attesa di ricollocazione trentuno dipendenti dell’ex Giano di Fabriano, società del gruppo Fedrigoni attiva nel settore delle carte per ufficio e chiusa a ottobre del 2024 con 173 esuberi. Il dato è emerso nel corso dell’incontro in Regione tra organizzazioni sindacali e la dirigenza Fedrigoni, promosso dall’assessore Consoli (foto). I sindacati hanno chiesto la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, che scadrà alla fine dell’anno. "Abbiamo ottenuto da Mimit e Regione la disponibilità a garantire un ulteriore anno di Cigs, indispensabile per accompagnare la fase finale della gestione degli esuberi", scrivono. Ilrestodelcarlino.it
