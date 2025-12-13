Ex allievi del Buzzi la festa A Veronica Bartoletti il decimo Tullio d’Oro

L’Associazione ex allievi del Buzzi ha celebrato con successo l’edizione annuale, caratterizzata da un pubblico numeroso e partecipativo. Durante la serata sono state consegnate borse di studio e il prestigioso premio

E’ stata un’edizione da tutto esaurito per la serata della consegna delle borse di studio e del premio "Tullio d’Oro" organizzata e promossa dall’Associazione ex allievi del Buzzi. La sala consiliare affollata, gli applausi e la commozione via via che i giovani studenti di oggi, meritevoli per il rendimento scolastico, hanno ricevuto le borse di studio a nome di colleghi che hanno frequentato negli anni passati l’istituto Buzzi, hanno riunito Prato e le sue generazioni intorno alla propria identità. A fare da collante proprio l’associazione ex Allievi e l’istituto Buzzi. Tra le borse di studio ci sono state quella intitolata a Roberto Gualtieri del Gruppo Colle, consegnata dalle nipotine Allegra, Diletta e Nora, e quella a Roberto Sarti della famiglia Sarti, consegnata dalla moglie Anna. Lanazione.it

