Eurovision Junior | trionfa la Francia 12esima l’Italia
Oggi in Georgia si è svolto lo Junior Eurovision Song Contest, con la Francia che si è aggiudicata la vittoria. L’Italia si è classificata al dodicesimo posto, lasciando spazio alla conquista francese. Di seguito i dettagli sulla manifestazione e i risultati delle performance.
La Francia vince lo Junior Eurovision 2025! Dodicesimo posto per l’Italia, nono San Marino - La Francia vince lo Junior Eurovision 2025 con Lou Deleuze e il brano "Ce monde". eurofestivalnews.com
È il grande giorno del Junior Eurovision Song Contest! Dalle 17 su San Marino RTV, Martina Crv, canterà per rappresentare con “Beyond the Stars”. Ecco le sue sensazioni alla vigilia raccolte dalla nostra inviata Maria Letizia Camparsi. Ottimista il capo dele - facebook.com facebook
