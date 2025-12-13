Eugenio Finardi a La Confessione di Peter Gomez su Rai 3 | Piazza Fontana durante l’attentato scappammo nascosti sotto un plaid

Eugenio Finardi è il primo ospite a ” La Confessione ” di Peter Gomez su Rai 3, in onda sabato 13 dicembre alle 20.20. “Lei, durante l’attentato del 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana a Milano, si trovava a pochi passi da lì?!”, afferma il conduttore. “Io non l’ho sentita, ma mi trovavo in un famoso negozio di strumenti musicali – dichiara il cantautore -. Siccome avevamo i capelli lunghi, eravamo io e Alberto Camerini, il mio migliore amico, c’era la caccia al ‘capellone’ in giro per Milano perché erano stati accusati gli anarchici. Il padre di Alberto – prosegue – venne a prenderci con una DS Citroën, ci coprimmo con un plaid ed uscimmo dal centro”, ha concluso Finardi. Ilfattoquotidiano.it

Finardi: «Io, il Pci e i polli surgelati volanti al Parco Lambro» - I concerti politicizzati e turbolenti al Festival di Re Nudo a Milano e l’amicizia con Lucio Battisti. panorama.it

Eugenio Finardi: chi è/ Carriera, vita privata e malattia: “Non posso più ascoltare una batteria” - Chi è Eugenio Finardi, ospite oggi a 'Le Iene': vita privata, carriera e malattia del cantautore famoso per la canzone 'Extraterrestre' Ospite questa sera durante la diretta del programma di Italia 1 ... ilsussidiario.net

EUGENIO FINARDI DA OGGI IN RADIO IL NUOVO SINGOLO "I VENTI DELLA LUNA" estratto dal suo nuovo album di inediti "TUTTO" Da oggi è in radio "I VENTI DELLA LUNA", il nuovo singolo di EUGENIO FINARDI estratto dal nuovo album di inediti "Tutto". I - facebook.com facebook

Tra i protagonisti il figlio Filippo, Lucio Corsi, Frankie Hi-Nrg ed Eugenio Finardi #Italia #Nazionale x.com