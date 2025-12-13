ETF tematici | a novembre brillano tech cinese smart grid e quantum computing

A novembre 2025, gli ETF tematici hanno registrato un calo nei flussi netti, con una perdita di 283 milioni di dollari. Tra i settori più performanti si evidenziano tecnologia cinese, smart grid e quantum computing, che continuano a suscitare interesse tra gli investitori nonostante il generale rallentamento del segmento.

A novembre 2025 i flussi netti sugli ETF tematici h anno subito una frenata, con un bilancio negativo di –283 milioni di dollari. Il tema che ha registrato i flussi maggiori è stato Internet ed e-commerce in Cina, con 359 milioni di dollari: dopo un lungo periodo di sotto-allocazione, gli investitori sembrano tornare selettivamente sull’ecosistema consumer tech cinese, incoraggiati dal miglioramento del sentiment riguardo regolamentazione, valutazioni e stabilizzazione degli utili. Se si guardano i flussi da inizio anno, il tema è addirittura ora alla quinta posizione, con +680 milioni. Lo spiega Rahul Bhushan, Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe. Quifinanza.it

