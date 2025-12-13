Eterna cucina Due cuori una capanna e una cantinetta

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora come, secondo il Times di Londra, la cantinetta per il vino stia diventando il nuovo status symbol della classe media inglese. Tra tradizione e modernità, la cucina si trasforma in un luogo di convivialità e prestigio, enfatizzando il valore simbolico delle piccole attenzioni domestiche.

Scrive il Times di Londra che il nuovo status symbol della classe media inglese è la cantinetta per il vino. Ma se allarghiamo la visuale sul. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

eterna cucina due cuoriEterna cucina. Due cuori, una capanna e una cantinetta - Costata decine di migliaia di euro, è sofisticatissima, domotica, marmorea, rivestita di materiali pregiati, stipata di elettrodomestici di design, ed è, in caso di blackout elettrico, totalmente inse ... ilfoglio.it

eterna cucina due cuori una capanna e una cantinetta

© Ilfoglio.it - Eterna cucina. Due cuori, una capanna e una cantinetta

È UN POTENTE ANTICADUTA Fai questo decotto di rosmarino e vedrai cadere meno capelli

Video È UN POTENTE ANTICADUTA Fai questo decotto di rosmarino e vedrai cadere meno capelli