estrazioni lotto oggi e numeri superenalotto di sabato 13 dicembre 2025

Scopri i numeri vincenti di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Segui in diretta su Today gli aggiornamenti sulle estrazioni e i risultati più recenti per tutte le lotterie italiane.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 13 dicembre 2025, in diretta su Today. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la fortuna di questa settimana: come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera. Si parte con i. Today.it

Superenalotto oggi sabato 13 dicembre 2025: estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto - Il montepremi in palio questa sera ha raggiunto la vertiginosa cifra di 91 milioni e 200mila euro. ilgiorno.it