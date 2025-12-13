Estrazioni del Lotto di sabato 13 dicembre | la ruota di Napoli

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di sabato 13 dicembre 2025, con i risultati sulla ruota di Napoli e su tutte le altre ruote. Scopri subito i numeri estratti e le combinazioni vincenti di questa giornata.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 13 dicembre 2025:21 - 11 - 51 - 68 - 1I numeri vincenti su tutte le ruote. Napolitoday.it Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 13 dicembre 2025 - Estrazioni del Lotto di oggi 13 dicembre 2025: numeri vincenti estratti sabato alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 13 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 13 dicembre 2025: i numeri vincenti e i risultati di questa sera in diretta dalle ore 20:00 ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 12 dicembre 2025. - facebook.com facebook

© Napolitoday.it - Estrazioni del Lotto di sabato 13 dicembre: la ruota di Napoli

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 13 Dicembre 2025

Video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 13 Dicembre 2025 Video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 13 Dicembre 2025