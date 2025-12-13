Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 dicembre 2025

L'estrazione VinciCasa di oggi, 13 dicembre 2025, si svolge alle ore 20:30, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Questo concorso rappresenta un'opportunità unica per realizzare il sogno di una nuova abitazione attraverso l'estrazione serale di questa sera.

Estrazione VinciCasa oggi 13 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 11 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 10 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 9 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 8 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 13 dicembre 2025: come funziona. Tpi.it

