Estrazione Million Day di oggi 13 dicembre 2025 | i numeri vincenti di sabato

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con estrazioni in diretta alle ore 13 e 20:30. Il gioco, molto popolare in Italia, offre possibilità di vincita fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque.

Estrazione Million Day oggi sabato 13 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 13 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 13 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 12 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DELL’11 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 10 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 9 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DELL’8 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Tpi.it

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 13 dicembre 2025/ Le cinquine delle ore 13:00 - Il Million Day con la sua estrazione delle ore 13:00 è pronto a fare il suo ritorno oggi 13 dicembre 2025: ecco quali sono i numeri vincenti ... ilsussidiario.net