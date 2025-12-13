Estorsione in videochiamata dalla cella coinvolto anche un detenuto del carcere Di Lorenzo
Un detenuto del carcere di Agrigento è coinvolto in un’indagine della Procura di Messina per un tentativo di estorsione da 250 mila euro tramite videochiamata. L'indagine riguarda un tentativo di estorsione ai danni di un'impresa impegnata in lavori di risanamento urbano nel capoluogo peloritano.
Bari, detenuto tenta un'estorsione dal carcere con una videochiamata dal cellulare - Con una videochiamata dal carcere avrebbe chiesto 20mila euro, a padre e figlio, come risarcimento per la sua detenzione. lagazzettadelmezzogiorno.it
La denuncia immediata da parte dell’impresa ha consentito ai carabinieri del Nucleo investigativo di intervenire e bloccare il tentativo di estorsione x.com
Processo a Monza per la tentata estorsione a #Silvio #Berlusconi: la testimone, #Raissa #Skorkina, sentita in videoconferenza da Bangkok - facebook.com facebook