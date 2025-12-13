Estorsione in videochiamata dal carcere al cantiere di Fondo Fucile i carabinieri smascherano la trappola

Un tentativo di estorsione via videochiamata dal carcere al cantiere di Fondo Fucile è stato sventato grazie alla pronta denuncia e all’intervento dei carabinieri. L’episodio evidenzia i rischi delle truffe digitali e l’importanza di segnalare immediatamente situazioni sospette per tutelare le opere di risanamento cittadino.

Un tentativo di estorsione ai danni di un cantiere del risanamento cittadino è andato a vuoto grazie alla denuncia tempestiva e all’intervento dei carabinieri. L’episodio si è verificato ai primi di dicembre nell’area di Fondo Fucile, in via Socrate, dove sono in corso i lavori affidati. Messinatoday.it Il pizzo arriva con la videochiamata dal carcere: la ditta di Catania denuncia, tre denunciati - Una videochiamata dal carcere, un volto che appare sullo schermo e una cifra pronunciata con tono minaccioso: 250 mila euro. lasicilia.it

Pizzo chiesto in videochiamata dalle carceri di Agrigento e Palermo, tre denunce - La denuncia immediata da parte dell’impresa ha consentito ai carabinieri del Nucleo investigativo di intervenire e bloccare il tentativo di estorsione ... msn.com

Processo a Monza per la tentata estorsione a #Silvio #Berlusconi: la testimone, #Raissa #Skorkina, sentita in videoconferenza da Bangkok - facebook.com facebook

© Messinatoday.it - Estorsione in videochiamata dal carcere al cantiere di Fondo Fucile, i carabinieri smascherano la trappola

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada

Video BRASILIANO litiga di NUOVO per strada Video BRASILIANO litiga di NUOVO per strada