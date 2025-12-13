Estorsione e minacce ai danni di Cosedil il sindaco incontra Vecchio | Le istituzioni sono al fianco di chi denuncia

Il sindaco di Cosedil incontra Vecchio in seguito ai recenti episodi di estorsione e minacce che hanno colpito la comunità. Durante l'incontro, si ribadisce l'importanza di denunciare e di affidarsi alle istituzioni per garantire sicurezza e supporto a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale per contrastare questi fenomeni.

“Non bisogna avere paura: denunciare è la strada giusta, perché le istituzioni e le forze dell’ordine sono presenti e funzionano”. Parte da qui, dalle parole di Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia e amministratore delegato di Cosedil, l’impresa impegnata nei lavori di risanamento. Messinatoday.it

