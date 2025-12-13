EssilorLuxottica compra Signifeye Cresce la rete delle cliniche oftalmiche

EssilorLuxottica amplia il proprio network nel settore oftalmico con l'acquisizione di Signifeye. Questa mossa rafforza la presenza del gruppo nella gestione delle cliniche oftalmiche, consolidando la sua posizione nel mercato e ampliando le opportunità di integrazione tra produzione e servizi clinici. La strategia mira a offrire soluzioni complete e integrate per la cura della vista.

di Andrea Ropa MILANO EssilorLuxottica non si accontenta di essere il gigante globale degli occhiali. Il gruppo guidato da Francesco Milleri punta ora a diventare anche il polo di riferimento europeo per le cliniche oftalmiche, realizzando la “piattaforma del futuro“ per la cura della vista, in cui eccellenza clinica e innovazione tecnologica si fondono in un unico ecosistema. L’ultima mossa di questa strategia ambiziosa è l’acquisizione di Signifeye, gruppo belga che gestisce 15 cliniche e centri diagnostici nella regione delle Fiandre offrendo "percorsi di cura di eccellenza". L’operazione, che dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2026, segue di pochi mesi l’acquisizione di Optegra, piattaforma oftalmica europea che controlla oltre 70 cliniche in Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Regno Unito e Paesi Bassi. Quotidiano.net EssilorLuxottica compra Signifeye. Cresce la rete delle cliniche oftalmiche - Il gruppo guidato da Francesco Milleri punta ora a diventare anche il polo di riferimento europeo pe ... quotidiano.net

