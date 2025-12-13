Esclusiva Fratini | Zeroli piace a Fiorentina Sassuolo e Torino Allegri …

Michele Fratini, noto intermediario di calciomercato e talent scout, svela dettagli esclusivi sui possibili movimenti del Milan. Tra le candidate per il mercato, Zeroli sembra essere apprezzato da Fiorentina, Sassuolo e Torino, mentre si fanno anche i primi nomi legati a mister Allegri. Ecco le anticipazioni sulle strategie di mercato dei rossoneri.

Michele Fratini, intermediario di calciomercato e talent scout, ci rivela alcuni dei piani di calciomercato del Milan. Le parole su Zeroli in ESCLUSIVA. Pianetamilan.it Michele Fratini parla del prossimo mercato viola in esclusiva a FiorentinaNews: "La Fiorentina a centrocampo si deve guardare intorno, non servono cifre esose..."? - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Esclusiva Fratini: “Zeroli piace a Fiorentina, Sassuolo e Torino. Allegri …”