Eroi di Cefalonia guasto riparato Ripristinata l’illuminazione

Il Comune di Poggio Renatico comunica il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione in via Eroi di Cefalonia e in una porzione di via Fonda, dopo il guasto che ne aveva compromesso il corretto funzionamento. L’intervento è stato completato mercoledì, garantendo nuovamente sicurezza e visibilità nella zona.

Il Comune di Poggio Renatico informa che mercoledì è stato completato il ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione in via Eroi di Cefalonia e nella parte di via Fonda interessata dal guasto. I residenti della zona hanno potuto constatare la riaccensione completa dei punti luce, che ha riportato l'area a condizioni ordinarie di illuminazione e sicurezza. Nelle scorse settimane si era verificato un grave guasto all'impianto, provocato da un fulmine che aveva colpito la linea elettrica, danneggiando inizialmente il differenziale di sicurezza e, successivamente, gran parte delle armature stradali.