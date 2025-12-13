ENRICO BRIGNANO è pronto a salire sul palco del Palexpo Fevi di Locarno con BELLO DI MAMMA

Enrico Brignano, tra i comici più amati d'Italia, si prepara a portare il suo spettacolo

ENRICO BRIGNANO, uno dei comici e attori più amati dal pubblico italiano, è pronto a salire sul palco del Palexpo Fevi di Locarno il prossimo 21 marzo 2026 con “BELLO DI MAMMA”, il suo one man show che mescola comicità travolgente, satira, osservazione della realtà e momenti di autentica emozione.. Lo show, organizzato da MyNina Spettacoli in collaborazione con Shining Production e prodotto da Vivo Concerti, ha debuttato nell’estate 2025 in diverse location italiane ed è un ritorno alla comicità pura dopo il successo di “I 7 RE DI ROMA”. In “Bello di Mamma” Brignano si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento e accompagna il pubblico in un racconto ironico e coinvolgente che parte dalla famiglia, dagli affetti e dall’educazione ricevuta, per allargarsi ai cambiamenti della società contemporanea. 361magazine.com

24 marzo 2026 Messina Enrico Brignano - facebook.com facebook

Enrico Brignano torna dal vivo con BELLO DI MAMMA la prossima primavera! Il comico romano è pronto a sorprenderci con il suo one man show, in giro per tutta l’Italia! 7 marzo 2026 | Terni, PalaTerni 10 marzo 2026 | Bergamo, Arena Chorus Life 12 x.com