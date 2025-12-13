ENRICO BRIGNANO è pronto a salire sul palco del Palexpo Fevi di Locarno con BELLO DI MAMMA

Enrico Brignano torna in scena con il suo nuovo one man show, “Bello di Mamma”, che lo vedrà protagonista al Palexpo Fevi di Locarno il 21 marzo 2026. Un'esibizione ricca di comicità, satira e momenti di autentica emozione, pronta a coinvolgere il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente.

ENRICO BRIGNANO, uno dei comici e attori più amati dal pubblico italiano, è pronto a salire sul palco del Palexpo Fevi di Locarno il prossimo 21 marzo 2026 con “BELLO DI MAMMA”, il suo one man show che mescola comicità travolgente, satira, osservazione della realtà e momenti di autentica emozione.. Lo show, organizzato da MyNina Spettacoli in collaborazione con Shining Production e prodotto da Vivo Concerti, ha debuttato nell’estate 2025 in diverse location italiane ed è un ritorno alla comicità pura dopo il successo di “I 7 RE DI ROMA”. In “Bello di Mamma” Brignano si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento e accompagna il pubblico in un racconto ironico e coinvolgente che parte dalla famiglia, dagli affetti e dall’educazione ricevuta, per allargarsi ai cambiamenti della società contemporanea. 361magazine.com

