Energia Orsini Confindustria | problema di sicurezza nazionale

L'energia rappresenta un tema cruciale per la sicurezza e la stabilità nazionale. Secondo Orsini di Confindustria, la sua gestione è fondamentale per tutelare le imprese e garantire il benessere del Paese. La questione energetica si configura come una priorità strategica, richiedendo interventi mirati per affrontare le sfide attuali e future.

Roma, 13 dic. (askanews) – “L’energia è un problema di sicurezza nazionale, di salvaguardia nazionale delle imprese. Dobbiamo rimanere competitivi: e uno degli elementi più importanti e ovviamente l’energia. E’ ovvio che questo è un tema di attrazione e per mantenere le imprese”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini intervenendo ad un dibattito ad Atreju. “Diventa per forza un problema di sicurezza nazionale e quindi è ovvio che, anche qui, quello che stiamo dicendo con forza è che serve costruire un percorso per incrementare le forze, con un mix energetico. Ricordiamoci – ha detto – che ancora oggi noi abbiamo 130 GW da mettere a terra e che ancora i comuni stanno aspettando e non ci danno le concessioni per fare nuovi impianti. Ildenaro.it

