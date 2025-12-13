Emozione a Blevio | i carabinieri festeggiano l’80° compleanno di un pensionato Che si commuove

A Blevio, i carabinieri hanno festeggiato l’80° compleanno di un pensionato, trasformando un momento di tristezza in un ricordo speciale. La sorpresa ha suscitato emozioni profonde, rendendo questa giornata indimenticabile per l’anziano, che si è commosso di fronte a un gesto inatteso e affettuoso.

Blevio (Como), 13 dicembre 2025 – Stava per trascorrere il compleanno più brutto della sua vita. Invece è diventato probabilmente il bello e indimenticabile. Grazie ai carabinieri che gli hanno regalato quanto di più bello e prezioso potessero donargli: il loro tempo e la loro compagnia. Qualche giorno fa i carabinieri della caserma di Como – Albate sono corsi a casa di un pensionato di 80 anni: a chiedere aiuto è stata la sorella, perché il fratello non rispondeva alle sue telefonate e temeva un malore piuttosto che un infortunio. Ilgiorno.it

