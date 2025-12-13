Emily in Venezia la serie si sposta in laguna È il luogo dei desideri

La quinta stagione di Emily in Paris porta la serie a Venezia, trasformando la città in un nuovo scenario da sogno. Lily Collins, protagonista, condivide i ricordi del suo primo arrivo in laguna, un luogo che definisce

Venezia, 13 dicembre 2025 – “Non avrei mai immaginato che lo show ci avrebbe portato qui”. Lily Collins, da Palazzo Gritti a Venezia, condivide i ricordi della prima volta che è arrivata in città per girare la quinta stagione di Emily in Paris, dal 18 dicembre su Netflix. “Avevo visto tante foto e video, ma sono rimasta sbalordita vedendo Piazza San Marco dall’acqua, con quella luce e i suoi colori. Tutto rallenta mentre attraversi i canali e ti guardi intorno – continua l’attrice – sembra il set di un film. Quando ho aperto la finestra della mia stanza d’albergo non potevo crederci. Mi sono detta: “Questa sarà la mia vista ogni giorno?“”. Quotidiano.net

