Emily in Paris a Venezia la presentazione della quinta stagione Lily Collins | Girare a Roma e Venezia è stato assolutamente magico

A Venezia si è tenuta la presentazione della quinta stagione di Emily in Paris, la serie Netflix con Lily Collins. L’attrice ha condiviso la magia di aver girato a Roma e Venezia, mentre i protagonisti Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park ed Eugenio Franceschini hanno svelato le novità della nuova stagione durante l’evento a Palazzo Gritti.

Lily Collins i protagonisti Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park ed Eugenio Franceschini si sono riuniti a Palazzo Gritti per raccontare tutte le novità della serie tv firmata Netiflix. Presente anche il creatore ed executive producer Darren Star: «Roma e Venezia sono città di grande bellezza. È difficile superare Parigi e volevo andare in un posto altrettanto iconico e affascinante». Vanityfair.it Lily Collins su Emily in Paris 5: «Nella nuova stagione Emily sa chi vuole e chi può essere» - Indipendenza, libertà, consapevolezza, nella quinta stagione di Emily in Paris in uscita su Netflix il 18 dicembre troviamo una protagonista più matura. cosmopolitan.com

La presentazione di Emily in Paris a Venezia - Il cast di Emily in Paris ha presentato la quinta stagione a Venezia, dove Emily affronta nuove sfide professionali e romantiche tra le città di Roma e Venezia. ciakgeneration.it

