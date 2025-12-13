Emergenza truffe sale il livello d' allerta tra gli abitanti del quartiere

Aumenta l'allarme tra i residenti di San Leucio di Caserta a causa di recenti episodi di truffe. L'ex consigliere comunale Pasquale Napoletano segnala due distinti tentativi avvenuti tra giovedì sera e venerdì mattina, sollevando preoccupazioni nella comunità locale e spingendo le autorità a intensificare i controlli.

Emergenza truffe a San Leucio di Caserta. Lo rende noto l’ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che racconta di due diversi episodi avvenuti tra giovedì sera e venerdì mattina.Giovedì sera diverse persone anziane, residenti nel quartiere, avrebbero ricevuti telefonate sospette da parte di. Casertanews.it

