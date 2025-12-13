Emergenza e turnover | le scelte di Conte verso Udine

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara alla sfida di Udine con alcune incognite legate alle strategie di turnover e alle questioni di emergenza. Le decisioni di Conte saranno fondamentali per affrontare la trasferta, in un momento in cui la squadra deve bilanciare esigenze di rotazione e necessità di mantenere alta la competitività.

Il Napoli si avvicina alla trasferta di Udine con più di un punto interrogativo legato alle . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

emergenza turnover scelte conteEmergenza e turnover: le scelte di Conte verso Udine - Emergenza e turnover: le scelte di Conte verso Udine Il Napoli si avvicina alla trasferta di Udine con più di un punto interrogativo legato alle ... forzazzurri.net

emergenza turnover scelte conteREPUBBLICA - Udinese-Napoli, turnover per combattere emergenza e stanchezza, le scelte - Antonio Conte, tecnico del Napoli, prepara il prossimo appuntamento della squadra dopo la sconfitta di Champions con il Benfica. napolimagazine.com

emergenza e turnover le scelte di conte verso udine

© Forzazzurri.net - Emergenza e turnover: le scelte di Conte verso Udine

BUFERA JUVE! L'INTER PUÒ SOLO VINCERE! POCO TURNOVER PER CONTE!

Video BUFERA JUVE! L'INTER PUÒ SOLO VINCERE! POCO TURNOVER PER CONTE!