Emergenza e turnover | le scelte di Conte verso Udine

Il Napoli si prepara alla sfida di Udine con alcune incognite legate alle strategie di turnover e alle questioni di emergenza. Le decisioni di Conte saranno fondamentali per affrontare la trasferta, in un momento in cui la squadra deve bilanciare esigenze di rotazione e necessità di mantenere alta la competitività.

Il Napoli si avvicina alla trasferta di Udine con più di un punto interrogativo legato alle scelte di turnover e alle questioni di emergenza.

