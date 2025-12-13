Emergenza casa e investimenti pubblici Casali FdI accusa | Si spendono milioni per le mode non per i bisogni
L’emergenza abitativa torna a occupare un ruolo centrale nel dibattito politico cesenate. Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia, critica le scelte di investimento pubblico, accusando l’amministrazione di destinare ingenti risorse alle mode piuttosto che ai reali bisogni dei cittadini.
L’emergenza abitativa torna al centro del dibattito politico cesenate. A intervenire con toni duri è Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. “Chi governa questa città da oltre cinquant’anni, decidendo in modo pressoché assoluto tutte le principali scelte strategiche. Cesenatoday.it
