Emendamento sulle riserve di Bankitalia qui il sovranismo c’entra poco L’analisi di Polillo

L’emendamento di Lucio Malan sulle riserve auree di Bankitalia, inserito nella legge di bilancio, rappresenta un tema di grande attualità. In un contesto spesso caratterizzato da posizioni sovraniste, l’analisi di Polillo evidenzia come questa misura abbia radici più tecniche che politiche. Un approfondimento sui dettagli e le implicazioni di questa decisione.

Il percorso è stato lungo e faticoso, ma alla fine l’emendamento di Lucio Malan sulle riserve auree sarà inserito nella legge di bilancio. Di conseguenza quei beni saranno non solo sul piano sostanziale, ma formale, di proprietà del popolo italiano anche se continueranno ad essere gestite, in piena autonomia, dalla Banca d’Italia, in quanto membro dell’Eurosistema. Che rappresenta l’ossatura della moneta unica. Contribuiranno, nello stesso tempo a sostenere la credibilità del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), dei 27 Paesi europei. Potranno, pertanto, essere utilizzate per interventi sul mercato dei cambi, per sostenere l’euro e per dare attuazione alla politica monetaria, che è di competenza della Bce. Formiche.net

