Luciano Moggi interviene sul futuro della Juventus, alimentando i rumors di una possibile vendita. Tra speculazioni e incertezze, le voci si diffondono anche su altri fronti, coinvolgendo vari soggetti e settori. L'ex dirigente, noto per il suo ruolo nel mondo del calcio, non conferma né smentisce le ipotesi, mantenendo un profilo di attenta ambiguità.

“Venderà anche la Juventus, lo dicono tutti”. Non solo Repubblica e la Stampa. Non solo la Iveco. Luciano Moggi non conferma e non smentisce. Fa di peggio, l’uomo che con Bettega e Giraudo, ai tempi di Gianni e Umberto Agnelli vinse tutto: prende sul serio l’ipotesi. Ed è lì che la domanda cambia segno. Che John Elkann molli anche la Juventus è un male o forse è un bene? La Juve è irriconoscibile. “Elkann non ha mai mostrato un vero coinvolgimento nella Juventus. L’ha finanziata, questo sì. Ha fatto aumenti di capitale, ha messo i soldi quando servivano. Ma una società di calcio non vive di capitali soltanto. Ilfoglio.it

“Elkann venderà pure la Juve”. Parla Luciano Moggi - L'ex dirigente commenta la gestione di Andrea Agnelli: "Può aver fatto errori, ma nove scudetti ... ilfoglio.it