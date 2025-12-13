Elkann tira fuori il senso di appartenenza per motivare il no a Tether | La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita

Dopo le indiscrezioni su un’offerta di Tether per acquistare la Juventus, John Elkann ha condiviso un messaggio in cui sottolinea il forte senso di appartenenza e i valori che legano la famiglia alla società. Attraverso un video ufficiale, Elkann ribadisce che la storia e l’identità della Juventus non sono in vendita, rafforzando il legame con i tifosi e la comunità.

Dopo le voci circolate di una mega offerta da parte di Tether per acquisire la Juve, John Elkann ci mette la faccia in prima persona e in un video pubblicato sul sito ufficiale della Juventus, sviolina il legame profondo tra la sua famiglia e il club, come motivazione per il loro no. Le parole di Elkann. La Juventus fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel vero senso della parola. Nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia ancora più grande, quella bianconera, composta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo che amano la Juventus come si amano le persone care. Ilnapolista.it Le redazioni del gruppo in agitazione. Il Pd chiede chiarimenti. Berlusconi si dice «rammaricato». Ma Elkann tira dritto. L’accordo tra JMedical e l’Arabia Saudita - facebook.com facebook Schlein è muta sull’Ucraina come è stata muta su #Elkann fino a che non ha annunciato la vendita di @repubblica e @LaStampa. E fa bene. Non perde consensi e i riformisti “Ucraina o morte” l’appoggiano comunque. x.com © Ilnapolista.it - Elkann tira fuori il senso di appartenenza per motivare il no a Tether : «La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita»

