Elkann chiude la porta a Tether | La Juventus è parte della mia famiglia e non è in vendita

Elkann conferma l’immutabilità della proprietà della Juventus, respingendo all’unanimità la proposta di acquisto di Tether Investments. La decisione del Consiglio di Amministrazione di Exor sottolinea l’attaccamento della famiglia Agnelli alla società torinese, ribadendo che la Juventus rimane nel cuore della famiglia e rimane stabile a Torino.

La Juventus resta dov’è: a Torino e nelle mani della famiglia Agnelli. Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha infatti respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments per l’acquisizione della partecipazione detenuta nella Juventus Football Club. Una mossa. Torinotoday.it

John Elkann dopo il rifiuto dell'offerta di Tether: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita" - Non solo il comunicato di Exor, con cui la holding proprietaria della Juve ha annunciato di aver rifiutato l'offerta di Tether: John Elkann ha voluto 'metterci la faccia', spiegando in un ... corrieredellosport.it

Offerta Tether per la Juventus, ma Exor chiude la porta: “Il club non è in vendita” - Il colosso delle criptovalute mette sul tavolo 1,1 miliardi e promette investimenti da un miliardo, ma la holding Agnelli- giornalelavoce.it