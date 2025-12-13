Elkann chiude alla cessione della Juventus | La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita Guardiamo al futuro per costruire una squadra vincente

John Elkann ha confermato che la Juventus non è in vendita, ribadendo l’impegno del club a preservare i propri valori e a costruire un futuro vincente. La dichiarazione, pubblicata sul sito ufficiale, risponde alla proposta di Tether e sottolinea l’unità del Consiglio di Amministrazione nel mantenere il controllo della società.

Elkann chiude alla cessione della Juventus: le parole del proprietario della Vecchia Signora sul sito ufficiale del club per ribadire la riposta a Tether Dopo il comunicato ufficiale con cui Exor ha annunciato il rifiuto unanime del Consiglio di Amministrazione alla proposta di Tether per l’acquisizione della Juventus, è arrivato anche l intervento diretto di . Calcionews24.com

