Elisabetta Riva e il Teatro Comunale | Si sente l’amore della città

Elisabetta Riva racconta il suo rapporto con il Teatro Comunale di Bologna, un legame che trasmette l’amore della città. Cresciuta tra Brianza e Bologna, ha scelto di studiare alla Cattolica, mantenendo vivo il suo entusiasmo per il teatro e il suo ruolo nel contesto culturale bolognese.

Bologna. 13 dicembre 2025 – Bologna era forse nel suo destino. Valutò, in quinta superiore, il “ mitico Dams ”, anche se poi si è laureata alla Cattolica, più vicino alla sua Brianza. Ma dopo vent’anni passati a Buenos Aires, dove è arrivata seguendo il cuore e dirigendo poi il teatro Coliseo, Elisabetta Riva sotto le Torri ci è arrivata veramente. Con una sfida fra le mani: il rilancio del Teatro Comunale nell’ultima fase di chiusura della sede storica. Vodcast Il Resto di Bologna - Puntata 7 - La riapertura del Teatro Comunale Elisabetta Riva e il legame con la città. Parla di questa traversata – non a caso la prossima stagione si chiama Verso Itaca – nella nuova puntata del vodcast il Resto di Bologna (oggi online anche su YouTube e Spotify, con spezzoni ed estratti sulle pagine social del nostro quotidiano), raccontando anche come si sta costruendo il legame con la città. Ilrestodelcarlino.it

?????????? ???????????????? - edizione speciale Largo Respighi apre le porte del Teatro Comunale di Bologna, ospitando in diretta la Sovrintendente Elisabetta Riva e il Direttore artistico Pierangelo Conte, per parlare della nuova stagione di opera, concerti e da - facebook.com facebook