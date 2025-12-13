Elicottero dei carabinieri in volo contro i furti in abitazione

Il comando provinciale dei Carabinieri intensifica le operazioni nel Pordenonese per contrastare i furti in abitazione. Tra le strategie adottate, l'impiego di un elicottero in volo rappresenta un elemento chiave nelle attività di prevenzione e repressione di questo fenomeno. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridurre i reati nella zona.

Proseguono le attività del comando provinciale dei carabinieri per contrastare i furti nel Pordenonese. Ogni anno, come affermano le forze dell'ordine, il fenomeno cresce in occasione delle festività natalizie sia nei negozi che nelle abitazioni. Per questo i militari si sono mossi in anticipo. Pordenonetoday.it Elicottero dei Carabinieri nei cieli di Pordenone: operazione intensiva contro i furti in abitazione - Il velivolo, proveniente dall’Elinucleo Carabinieri di Belluno, ha operato in sinergia con un ampio dispositivo di autopattuglie in uniforme e in abiti civili, appartenenti alle Compagnie di Pordenone ... nordest24.it

