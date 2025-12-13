Elettrodomestico surriscaldato in fiamme appartamento a Gemona

Un incendio ha coinvolto un appartamento a Gemona, causato da un elettrodomestico surriscaldato. Una famiglia di quattro persone, composta da due adulti e due bambini, è stata ricoverata in ospedale per controlli. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle norme di sicurezza domestica.

Una famiglia di quattro persone, di cui due adulti e due bambini, è in ospedale per controlli dopo l'incendio della loro abitazione. Le fiamme sono divampate a Gemona, in via Tagliamento, intorno alle 22 e 10 di ieri sera. All'origine ci sarebbe con tutta probabilità un elettrodomestico che si è.

Rogo distrugge appartamento - Per cause ancora da accertare, il rogo si è sviluppato poco prima delle 19 nella sala dell’abitazione e si è propagato rapidamente nelle ... ilsecoloxix.it

