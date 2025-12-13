el shaarawy dalla fascia da capitano al possibile addio

Il 5 agosto 2025, Gasperini aveva indicato El Shaarawy come il possibile nuovo capitano della squadra, evidenziando la sua leadership e continuità. Tuttavia, nel corso della stagione, si sono susseguite voci di un possibile addio del giocatore, mettendo in discussione il suo ruolo e il suo futuro nello spogliatoio.

Era il 5 agosto 2025 quando Gasperini, parlando della gestione interna del gruppo, aveva indicato Stephan El Shaarawy come uno dei riferimenti dello spogliatoio: per numero di presenze e continuità, sarebbe stato lui il capitano designato, con Cristante subito dietro. Una promessa simbolica che, però, non ha avuto pieno riscontro in campo. Nell’attuale stagione, infatti, il “ Faraone ” ha messo insieme 13 presenze complessive tra campionato e coppe, ma soltanto quattro da titolare: due in Serie A e una in Europa League. Numeri ben lontani da quelli di un capitano fisso. L’ultima volta in cui era partito dal primo minuto prima della sfida con il Celtic risale addirittura al 29 settembre, nel match europeo contro il Nizza. Sololaroma.it

Nottata perfetta in Scozia. Nel Pagellario di Bovaio brillano i tre che hanno acceso Celtic-Roma: Ferguson finalmente centravanti vero con una doppietta pesantissima, Celik dominante sulla fascia con assist e personalità, El Shaarawy imprendibile e decis - facebook.com facebook

