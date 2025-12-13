Ekipe Orizzonte Champions League amara | Sabadell vince 11-8
L'incontro di Champions League di pallanuoto femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte si conclude con la vittoria delle padrone di casa, che si impongono con il punteggio di 11-8. La sfida, combattuta e intensa, premia le spagnole, che ottengono così i tre punti in palio in una partita decisiva per la qualificazione.
Il match di Champions League di pallanuoto femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte va alle spagnole, che conquistano i tre punti in palio sul campo di casa. Stamattina infatti le catalane hanno battuto 11-8 le rossazzurre nella quarta giornata del girone B della competizione continentale. Cataniatoday.it
Coppe F. Orizzonte ko. Attesa per Rapallo, Roma e Padova - 1) Classifica: Assolim CN Mataró 12, Astralpool CN Sabadell 8, Ekipe ... federnuoto.it
Ekipe Orizzonte, la squadra torna in corsa per gli ottavi di Champions League - Un risultato che permette alle rossazzurre di salire a quota 4 in classifica, a un solo punto dal Sabadell, sconfitto 12- cataniatoday.it
Ekipe Orizzonte pronta alla sfida decisiva contro il Sabadell! Un successo darebbe il pass per i quarti di finale! ?? #ChampionsLeague #Pallanuoto #Catania #EkipeOrizzonte #Sport - facebook.com facebook
CHAMPIONS LEAGUE | Astralpool CN Sabadell 11-8 Ekipe Orizzonte (J4)