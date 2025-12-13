Ekipe Orizzonte Champions League amara | Sabadell vince 11-8

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro di Champions League di pallanuoto femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte si conclude con la vittoria delle padrone di casa, che si impongono con il punteggio di 11-8. La sfida, combattuta e intensa, premia le spagnole, che ottengono così i tre punti in palio in una partita decisiva per la qualificazione.

Il match di Champions League di pallanuoto femminile tra Sabadell ed Ekipe Orizzonte va alle spagnole, che conquistano i tre punti in palio sul campo di casa. Stamattina infatti le catalane hanno battuto 11-8 le rossazzurre nella quarta giornata del girone B della competizione continentale. Cataniatoday.it

Coppe F. Orizzonte ko. Attesa per Rapallo, Roma e Padova - 1) Classifica: Assolim CN Mataró 12, Astralpool CN Sabadell 8, Ekipe ... federnuoto.it

ekipe orizzonte champions leagueEkipe Orizzonte, la squadra torna in corsa per gli ottavi di Champions League - Un risultato che permette alle rossazzurre di salire a quota 4 in classifica, a un solo punto dal Sabadell, sconfitto 12- cataniatoday.it

ekipe orizzonte champions league amara sabadell vince 11 8

© Cataniatoday.it - Ekipe Orizzonte, Champions League amara: Sabadell vince 11-8

CHAMPIONS LEAGUE | Astralpool CN Sabadell 11-8 Ekipe Orizzonte (J4)

Video CHAMPIONS LEAGUE | Astralpool CN Sabadell 11-8 Ekipe Orizzonte (J4)