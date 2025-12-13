Editoria & Manovra | tagli per Rai e tv locali Fibrillazioni anche in maggioranza Urso si smarca

Nella manovra economica in discussione emergono tagli significativi a Rai e tv locali, suscitando tensioni tra le parti coinvolte. Con un calo di risorse di 10 milioni annui per la Rai e 20 milioni per le tv locali nel prossimo triennio, le decisioni hanno generato fibrillazioni anche all’interno della maggioranza di governo.

Nella manovra, oggetto di discussioni e proteste, spuntano nuovi tagli: arrivano, infatti, interventi che fanno scendere di 10 milioni annui le risorse destinate alla Rai e di 20 milioni annui quelle per le tv locali nel triennio a venire, provocando la reazione delle associazioni di settore. Anche le imprese editoriali avvertono che gli stanziamenti per il comparto sono assolutamente insufficienti, ma il sottosegretario Alberto Barachini assicura che "c'è un impegno importante" a sostenere tutto il settore L'articolo Editoria & Manovra: tagli per Rai e tv locali. Fibrillazioni anche in maggioranza. Firenzepost.it

