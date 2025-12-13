Edificio pericoloso a Nocera Superiore | stop al transito di auto e pedoni

A Nocera Superiore, un edificio è stato dichiarato pericoloso a causa di un peggioramento di una lesione probabilmente legata ai lavori di fuga di gas alla scuola

A causa di un peggioramento di una lesione legata, probabilmente, ai lavori in corso per la fuga di gas verificatasi nei giorni scorsi alla scuola "Luigi Settembrini" a Nocera Superiore, questa sera i vigili del fuoco e i tecnici sono intervenuti per procedere con urgenza alla messa in sicurezza. Salernotoday.it

