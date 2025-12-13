Edificio pericoloso a Nocera Superiore | stop al transito di auto e pedoni
A Nocera Superiore, un edificio è stato dichiarato pericoloso a causa di un peggioramento di una lesione probabilmente legata ai lavori di fuga di gas alla scuola
A causa di un peggioramento di una lesione legata, probabilmente, ai lavori in corso per la fuga di gas verificatasi nei giorni scorsi alla scuola "Luigi Settembrini" a Nocera Superiore, questa sera i vigili del fuoco e i tecnici sono intervenuti per procedere con urgenza alla messa in sicurezza. Salernotoday.it
Nocera Superiore, giù l’ecomostro che deturpa la Necropoli - Dopo oltre trent’anni di attesa, lo scheletro di cemento che da decenni deturpa l’area accanto alla Necropoli del Pizzone verrà finalmente abbattuto. ilmattino.it
Via San Clemente chiusa per pericolo di crollo di un edificio.
