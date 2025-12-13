Ecco l' ultimo delirio di Landini | Ormai siamo al regime

In un clima di tensione politica, Maurizio Landini, leader della CGIL, ha recentemente dichiarato che il paese si trova ormai sotto un regime, scatenando polemiche e dibattiti. La sua critica si concentra sui contratti collettivi sottoscritti, ritenuti insufficienti e simbolo di un sistema che, secondo lui, impoverisce i lavoratori.

Landinate. È l’Avvento ma grazie al capo della Cgil si ride come a carnevale. «Siamo al regime!», strepita il Maurizio, furioso, ma anche doloso o quantomeno colposo per aver sottoscritto 22 contratti collettivi sotto i 9 euro all’ora, soglia dell’agognato salario minimo cavallo di battaglia suo e del Pd: 5 euro ai vigilantes, 7 agli operai agricoli, un centesimo in più ai vetrai. «Ci raccontano un Paese che non c’è!», urla con le vene del collo che raggiungono le tempie e sulla fronte formano un reticolato. Ovviamente ce l’ha col governo. «Va data voce a chi questo Paese lo tiene in piedi!», e però così Landini finirebbe silenziato e accuserebbe la stampa di censura; «Si sta affermando un modello di fare impresa fondato sullo sfruttamento, così si va a sbattere!», e si capisce che con la sinistra al volante il Landini non aveva di che temere. Liberoquotidiano.it

Landini, 'siamo al regime, ci raccontano un Paese che non c'è' - L'ultimo intervento alla manifestazione Cgil di Firenze, prima di Maurizio Landini, sarà di un lavoratore licenziato da un'azienda dopo il cosiddetto test del carrello "perché dobbiamo far parlare il ... msn.com

