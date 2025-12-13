Ecco ‘La Scriba’ Quelle lettere vergate a mano

Un pomeriggio originale all’insegna della cultura e del gusto dello scrivere, per riscoprire quelle emozioni che sembrano perdute in un mondo dove lo spazio per i sentimenti veri è sempre più ridotto. Oggi alla Galleria Laura Tartarelli Contemporary Art dalle 16 va in scena " La Scriba ". E’ un pomeriggio fuori dal tempo moderno e all’insegna della creatività e dell’eleganza. Il progetto è stato ideato e viene realizzato da Rebecca Bessi (nella foto con Vittorio Sgarbi) autrice e creatrice di progetti culturali che ha dato vita anche a molti format televisivi. Il debutto de "La Scriba" è stato nella villa di Corliano tra Pisa e Lucca, ci son state repliche al Tettuccio di Montecatini, al Victoria Hotel di Pisa e ora l’ evento culturale torna in Versilia. Lanazione.it

