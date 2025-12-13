ecco il nuovo prefetto ufficiale la nomina della dottoressa favilli

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nomina di Cristina Favilli come nuovo prefetto di Lucca, succedendo a Giusi Scaduto. La scelta segna un importante cambio di leadership nella città, con un nuovo incarico per la dottoressa Favilli, che assumerà le funzioni di rappresentante del governo sul territorio.

Il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo prefetto di Lucca: è la dottoressa Cristina Favilli che subentra al prefetto Giusi Scaduto. Aretina, laureata con lode in Giurisprudenza nel 1989 all’Università degli Studi di Firenze, ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali alla Prefettura di Arezzo. Promossa a Viceprefetto nel 2005, la dottoressa Favilli è stata assegnata alla Prefettura U.T.G. di Vicenza, con l’incarico di Dirigente dell’Area II “Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni elettorali”. Nell’ambito dei posti di funzione ricoperti ha svolto, inoltre, gli incarichi di Presidente della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Dirigente coordinatore del Gruppo Interforze Antimafia, Coordinatore del Comitato Operativo per la Viabilità (COV). Lanazione.it

