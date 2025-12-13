Eccellenza La Fermana in cerca di riscatto aspetta l’Urbania

La Fermana si prepara alla sfida casalinga contro l’Urbania, in un momento di ricerca di riscatto e miglioramento. Con la seduta di rifinitura in programma, i gialloblù sono pronti a scendere in campo nell’ultima giornata del girone di andata, determinati a ottenere un risultato positivo e consolidare la propria posizione.

Vigilia dell'ultima gara del girone di andata per la Fermana che oggi svolgerà la seduta di rifinitura in vista del match casalingo contro l' Urbania di domani. Appuntamento fondamentale per dimenticare in fretta il passo falso nel testa-coda di Chiesanuova ma soprattutto per blindare il primo posto al termine del girone di andata. Sarà anche il penultimo appuntamento prima della pausa natalizia visto che domenica 21 la Fermana sarà ancora di scena al Bruno Recchioni per la prima gara di ritorno contro l'Urbino. Ma un passo alla volta. Contro l'Urbania, squadra dinamica soprattutto davanti dove le opzioni non mancano, servirà la miglior versione casalinga della squadra di Augusto Gentilini.

