ea fc 26 prediction incontri principali per le sbc in arrivo il 18 dicembre

Ecco la previsione degli incontri principali previsti per il 18 dicembre in EA FC 26. Come ogni giovedì, le nuove Sfide Creazione Rosa saranno introdotte nella modalità Ultimate Team, offrendo opportunità di completamento e premi speciali per i giocatori.

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 18 Dicembre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Premier League. Nel nostro campionato è in programma una delle partite più importanti, La Juventus ospiterà la Roma, mentre nel campionato inglese è in programma la partita tra Tottenham e Liverpool.

