Il Bologna di Vincenzo Italiano ha dimostrato una prestazione impressionante, conquistando l’Europa con la sua superiorità. Dopo l’eccezionale risultato al Balaídos, la stampa spagnola ha elogiato i rossoblù, sottolineando la forza e il carattere della squadra. Un segnale chiaro del momento positivo attraversato dal club emiliano, che si conferma protagonista nel panorama internazionale.

Davvero forte questo “Bolonia”. Il giorno dopo l’impresa del Balaìdos, la stampa spagnola era tutta un inchino per i rossoblù di Vincenzo Italiano. Il ‘Faro de Vigo’ scolpisce una “squadra granatica” che “ha messo il Celta in una pressa e l’ha schiacciato”. “Es una cosa muy seria el Bolonia”. Eggià, è una cosa seria questo Bologna, che giovedì sera avrebbe avuto almeno una dozzina di alibi per tirare un po’ il fiato (gli infortuni, la stanchezza, la Juve, l’Arabia e la fava), ma ha accettato di rimettersi in gioco, di rischiare, soprattutto una volta raggiunto il pareggio. Nella corsa di Fabbian a recuperare il pallone in fondo al sacco dopo il rigore di Bernardeschi c’è tutta la mentalità vincente che questo gruppo ha assorbito come una spugna. Ilrestodelcarlino.it

È un Bologna “claramente” superiore: così Italiano ha stregato anche l’Europa - La stampa spagnola celebra l’impresa di Vigo, parlando di grande squadra. msn.com

