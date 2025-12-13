ET l’extraterrestre | l’incontro con il diverso e la capacità umana di accogliere il prossimo Insegnare con i film

E.T. l’extraterrestre, diretto da Steven Spielberg nel 1982, è un film che esplora il tema dell’incontro con il diverso e la capacità umana di accogliere il prossimo. Attraverso la storia di un alieno e di un bambino, il film invita a riflettere sui valori dell’amicizia, dell’empatia e dell’accoglienza.

E.T. l'Extraterrestre (1982) è uno dei film più celebri di Steven Spielberg e un classico della storia del cinema. Racconta l'incontro tenero e sorprendente tra un bambino della periferia americana e un alieno rimasto accidentalmente sulla Terra. L'opera combina fantascienza, emozione e crescita personale, diventando un racconto universale sull'amicizia e sull'empatia. Ancora oggi è un film prezioso per ogni generazione per riflettere sull'infanzia, sul diverso e sulla capacità umana di accogliere il prossimo.

