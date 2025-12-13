È stata la telefonata della Brignone a far fuori la Goggia dai portabandiera di Milano-Cortina Corsera

Federica Brignone ha recuperato in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina, determinando un importante cambio di ruolo. Una telefonata di Brignone ha infatti portato all'esclusione di Sofia Goggia dalla lista dei portabandiera della squadra italiana. La vicenda ha suscitato molte discussioni e attenzione nel mondo dello sport.

È ufficiale: Federica Brignone ha recuperato in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Proprio una sua telefonata ha escluso Sofia Goggia dai portabandiera di Milano-Cortina. Ne parla il Corriere della Sera. Sofia Goggia non sarà portabandiera ai giochi invernali: i dettagli. Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera: “ Nel pieno rispetto della parità di genere (due uomini e due donne), della «biodiversità» sportiva (due eroi delle nevi, due del ghiaccio) e dei luoghi di origine (un aostano, un trentino, una lombarda metropolitana, almeno di nascita, e una di montagna) alle 12 e 12 di ieri, venerdì 12 dicembre, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che da buon napoletano attribuisce ai numeri significati divinatori, ha comunicato i nomi dei portabandiera italiani per le cerimonie di apertura dei Giochi Invernali 2026 Con in bacheca 17 medaglie olimpiche, il prossimo 6 febbraio a Milano sfileranno con il tricolore l’imperatrice dello short track Arianna Fontana e il fondista Federico Pellegrino mentre a Cortina il compito toccherà alla regina dello sci alpino Federica Brignone e ad Amos Mosaner, oro nel curling. Ilnapolista.it

