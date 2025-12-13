È quello che mi vogliono fare Garlasco l’annuncio shock di Andrea Sempio in tv

Andrea Sempio torna a parlare in tv, affrontando il caso di Garlasco e le accuse che lo hanno coinvolto. In un’intervista a Quarto Grado, l’uomo si confronta con le etichette di “mostro” e con la narrazione pubblica che lo vede come colpevole, evidenziando il suo punto di vista e i dubbi sulle versioni ufficiali.

Andrea Sempio torna a parlare e lo fa in tv, davanti alle telecamere di Quarto Grado. Al centro, ancora una volta, il delitto di Garlasco e quell’etichetta da “mostro” che, racconta lui stesso, sente cucita addosso da una certa narrazione esterna alle indagini. Il 37enne, oggi indagato con l’accusa di concorso in omicidio per la morte di Chiara Poggi, ha scelto il piccolo schermo per spiegare come sta vivendo questo nuovo capitolo giudiziario e mediatico. L’uscita televisiva arriva dopo il summit con il suo team difensivo, riunito in vista dell’udienza dell’ incidente probatorio del 18 dicembre. Thesocialpost.it Garlasco, Sempio: “Vogliono creare un mostro”, lo sfogo in Tv su Dna e foto - Le parole di Andrea Sempio a Quarto Grado nella puntata di venerdì 12 dicembre: dalla perizia sul Dna alle polemiche, ecco cosa ha detto. libero.it Delitto di Garlasco/ Sempio: “Vogliono creare il mostro su di me, perizia dna? Contento sia arrivata” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con l'intervista ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Garlasco, la perizia: Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio

